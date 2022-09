Gabriela Prioli rebate Bolsonaro: 'Sinto medo mas não me calo'

Gabriela se manifestou dizendo que, após a postagem de Bolsonaro, recebeu 'centenas de ofensas e ameaças' (foto: Redes Sociais/Reprodução)







Gabriela Prioli anuncia saída da CNN Brasil

Na legenda, Bolsonaro escreveu o seguinte: "Tabajara Futebol Clube diz por que não quer Neymar em seu time", fazendo referência ao time de futebol do programa "Casseta e Planeta", humorístico da Rede Globo que ficou no ar até o começo dos anos 2000. Com exclusividade para Universa, Gabriela disse que sentem medo pelas outras mulheres, por isso, não se cala frente aos ataques. "Sinto medo pelas inúmeras mulheres como eu que sofrem diariamente essa violência e não podem se defender, não tem segurança. Sinto medo por elas e por todos os grupos minorizados e minoritários que sofrem ataques sistemáticos desse governo. E, por sentir esse medo, é que eu não me calo", disse.

Pelo Twitter, Gabriela se manifestou dizendo que, após a postagem de Bolsonaro, recebeu "centenas de ofensas e ameaças", mas que não se sentiu intimidada. "Ao contrário, reforçam a minha convicção de que você faz parte da escória da humanidade e deve ser varrido de volta pro lugar de onde nunca deveria ter saído", postou.





Grávida de seis meses de uma menina, ela ainda disse que apenas a psicanálise explica o ódio de Bolsonaro às mulheres. "O ódio de Bolsonaro às mulheres é tão forte que, mesmo precisando conquistar o eleitorado feminino, ele não consegue se controlar. A resposta revela o incômodo. O título da matéria deve ter abalado o ego frágil de quem foi um rejeitado durante a vida toda. A psicanálise explica."





LULA PRESTA SOLIDARIEDADE

Pelo Twitter, Lula, que é candidato à presidência pelo PT, defendeu Gabriela e disse ser solidário a ela frente a esse ataque. "Minha solidariedade com a Gabriela Prioli. Não é possível termos um presidente que constantemente ofende mulheres e agride pessoas para aparecer, que não sabe conviver com ideias diferentes ou respeitar as mulheres", publicou. Gabriela agradeceu o post: "Obrigada, presidente".

A apresentadora Gabriela Prioli usou suas redes sociais para desabafar após ser vítima de ataques de eleitores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), após uma postagem no Instagram feita por ele. Na imagem do post, ele usa um print da revista "Veja" em que Gabriela diz o motivo pelo qual não o quer em seu programa.