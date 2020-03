Gabriela Prioli anuncia saída da CNN Brasil

(foto: Divulgação)

Gabriela Prioli anunciou em sua conta no Twitter neste domingo que se desligou da CNN Brasil. Mestre em direito penal pela Universidade de São Paulo, Gabriela estreou na emissora no programa Grande Debate, apresentado por Reinaldo Gottino.



Desde a sua estreia, a comentarista politica tem sido um dos assuntos mais comentados no Twitter ao debater assertivamente com os colegas do quadro diário.









1- Queridos antigos e novos amigos, os últimos dois dias foram de muita reflexão.



Não é fácil ser firme no início de um projeto profissional, mas é impossível não me comportar segundo aquilo que eu defendo, apesar das possíveis consequências. %u2014 Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) March 29, 2020

2- Eu digo a vocês, de forma reiterada, para se posicionarem, serem firmes e não cederem diante de comportamentos que vocês considerem inadequados. Se agora, quando a vida demanda isso de mim, eu agisse de outra forma, estaria sendo hipócrita. %u2014 Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) March 29, 2020

3- Em mais de uma oportunidade tive que me posicionar cobrando respeito ao meu espaço de fala. É preciso ser mais contundente. %u2014 Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) March 29, 2020

4- O meu compromisso é com um debate racional, prospectivo, informativo e respeitoso. %u2014 Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) March 29, 2020

5- Não consigo atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras. %u2014 Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) March 29, 2020

Em sua conta no Twiiter, Gabriela detalhou a saída da CNN.





A CNN Brasil ainda não se pronunciou sobre o desligamento de Gabriela Prioli.