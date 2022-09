TSE conclui lacração de urnas eletrônicas e sistemas eleitorais

Ministros durante a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais (foto: Reprodução/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) finalizou nesta sexta-feira (2/9) a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais. O processo atesta a integridade e a autenticidade dos programas eleitorais que vão ser utilizados nas urnas eletrônicas e em todo o sistema eleitoral.

“Não há nada, nada, absolutamente nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor, e que a Justiça Eleitoral garante que isso ocorrerá”, afirmou Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro do Superior Tribunal Federal (STF).

Moraes afirmou ainda que, faltando 30 dias para as eleições, a lacração dos sistemas demonstra a transparência, a segurança, a seriedade e a confiança p ara as eleições.

“A Justiça Eleitoral assegura às brasileiras e aos brasileiros a total transparência nas eleições deste ano. No maior período de estabilidade democrática do Brasil republicano, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos um passo a passo na evolução na fiscalização das eleições”, afirmou.