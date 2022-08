TSE e Defesa comprovam êxito de testes de verificação das urnas eletrônicas

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se reuniu com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira para discurtir o êxito dos testes realizados nas Urnas Eletrônicas (foto: Alejandro Zambrana/TSE) O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se reuniu, nesta quarta-feira (31/08), com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para discutir o mecanismo dos testes de verificação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito deste ano.









Além disso, o TSE e a Defesa atestaram a importância da realização de um evento público com a Comissão de Transparência Eleitoral e as entidades fiscalizadoras para a apresentação desses resultados. Após a reunião, com a presença da área técnica de ambos os órgãos, o Tribunal afirmou, em nota, que ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas , inclusive do modelo UE 2020, realizados pela Universidade de São Paulo (USP), Universicade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).Além disso, o TSE e a Defesa atestaram a importância da realização de um evento público com a Comissão de Transparência Eleitoral e as entidades fiscalizadoras para a apresentação desses resultados.





O Ministério da Defesa havia sugerido ao TSE um projeto piloto complementar, utilizando a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o referido teste. A reunião de hoje tratou desta possibilidade, apesar da área técnica do Tribunal considerá-la uma hipótese inviável.





No entanto, a manutenção da realização do Teste de Integridade – que ocorre desde 2002 – foi ressaltada por ambas as áreas técnicas como um mecanismo eficaz de auditoria. Eles ainda, vão apresentar, em conjunto, um projeto piloto complementar, seja o sugerido pela Defesa, com a biometria , ou algum outro que os técnicos considerarem mais eficaz.

Também foi reafirmado que haverá a divulgação de todos os Boletins de Urna pelo TSE, possibilitando a conferência e totalização dos resultados eleitorais pelos partidos políticos e entidades independentes.