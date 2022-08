Maior número de urnas marca teste de integridade das eleições

Modelo de urna eletrônica que também será utilizado nas eleições de 2022 (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) As eleições gerais de 2022 vão contar com uma diferença em relação às de 2018 e até as municipais de 2020. No teste de integridade, a quantidade de urnas utilizadas passará de cinco para 33.









"A alteração, aqui contida, aumenta a quantidade de seções que serão submetidas ao Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, alargando o alcance, a visibilidade e a transparência de todo o processo, indo ao encontro de múltiplas metodologias disponíveis para atestar a integridade do sistema eletrônico de votação", declarou Fachin, ao votar favorável à mudança - concretizada em março de 2022.





Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o teste de integridade - também chamado de "votação paralela" - será realizado na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) em Belo Horizonte, no Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital mineira. O ambiente simula exatamente um ambiente eleitoral.





O teste acontece nos mesmos dias e simultaneamente às eleições. A votação paralela em Minas vai envolver cerca de 300 servidores públicos e também contará com dez urnas para um teste de autenticidade, número mantido em relação a 2018 e 2020.

Urnas eletrônicas

Ao todo, serão 55.322 urnas utilizadas em Minas nas eleições de 2022 - sendo 4.982 em BH, 1.423 em Contagem e 48.917 nas demais 851 cidades mineiras. Elas ficam armazenadas até a véspera do primeiro turno do pleito, em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês - somente para governador e presidente.





Minas Gerais tem 16.290.870 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). O estado fica atrás somente de São Paulo, com 34.667.793.

Disputa

Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) são nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa.





Já ao Senado, Alexandre Silveira (PSD), Marcelo Aro (PP), Cleitinho (PSC), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são nomes na disputa por Minas. Deputados federais e deputados estaduais também serão eleitos no pleito de 2022.