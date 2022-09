7 de setembro: Bolsonaro convida empresários que defenderam golpe

Luciano Hang é um dos empresários confirmados em comício em Brasília (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Os empresários têm um grupo no WhatsApp, chamado "Empresários e Política”. Lá, eles compartilham diversas mensagens com ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e adversários políticos de Jair Bolsonaro.





Foram convidados pelo presidente: Afrânio Barreira Filho, dono do grupo Coco Bambu; Ivan Wrobel, da W3 Engenharia; José Isaac Peres, dono da gigante de shoppings Multiplan; Luciano Hang, do grupo Havan; André Tissot, da Sierra Móveis; Marco Aurélio Raymundo, o Morongo, da Mormaii; Meyer Nigri, da Tecnisa; e José Koury, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, confirmou, nesta terça-feira (6/9), ter convocado para o desfile de 7 de setembro, Dia da Independência, os oito empresários que foram alvo de uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) após defenderem um golpe caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato ao Planalto, seja eleito em outubro.