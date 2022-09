Zema: 'Governo Bolsonaro pode ter corrupção? Pode. Mas em escala menor'

Romeu Zema participou de sabatina nesta terça-feira (06/09) e minimizou os escândalos de corrupção da era Bolsonaro (foto: Reprodução/CBN)

Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais, reconhece que há corrupção na gestão de Jair Bolsonaro (PL), mas “em escala menor”. O candidato comparou os 14 anos do PT no Palácio do Planalto em relação ao atual presidente e afirmou que, para ele, “PT significa corrupção”.