Malvino Salvador defende Bolsonaro: 'Só fez algumas escolhas erradas'

O ator Malvino Salvador defendeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua participação no podcast Cara a Tapa, na noite dessa segunda-feira (5/9). Ao ser questionado sobre sua avaliação sobre o presidente, Salvador disse que Bolsonaro tem boas intenções, mas fez algumas escolhas erradas ao longo do governo.









Malvino ainda disse que acha que o presidente é "massacrado" pela mídia de uma forma "desonesta". "Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom", completou.





Ao ser questionado sobre avaliação do presidente Jair Bolsonaro, ator defendeu o Chefe do Executivo (foto: Reprodução/Cara a Tapa/Reprodução/AFP) Em seguida, o ator pontuou algumas melhorias que o c hefe do Executivo poderia adotar. "Tem erros ali também. Ministérios que poderiam estar sendo melhores vistos, Ministério da Cultura por exemplo, acho que tinha que ter um olhar diferenciado e não entrar em guerra. O Ministério da Educação também precisava ser diferente", disse.





Malvino também disse que as críticas ao presidente em relação à aproximação com o Centrão foram causadas pelo próprio Bolsonaro. "Você tem que conversar com o Congresso, se não você não governa. Talvez isso tenha sido provocado por ele mesmo, lá no começo. 'Ah, não faço nada com a China', por que não faz nada com a China? Tem que fazer, pô. Não tem essa", disparou o ator. "Maneira errada de comunicar", completou.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais