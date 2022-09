Após crítica a Bolsonaro, Paolla Oliveira pede a artistas que se posicionem

Atriz já usou as redes sociais para criticar o presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após criticar algumas posturas do presidente Jair Bolsonaro (PL), a atriz Paolla Oliveira pediu para que os artistas se posicionem politicamente. A declaração foi dada em entrevista à imprensa no Rock in Rio, na noite desse domingo (4/9).