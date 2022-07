Paolla Oliveira sobre Bolsonaro: 'inventou mil lorotas'

Atriz usou as redes sociais para se posicionar politicamente (foto: Redes Sociais/Reprodução) A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para criticar as últimas ações do presidente Jair Bolsonaro (PL), que colocou em dúvida o processo eleitoral no país.



No post, Paolla defendeu a segurança proporcionada pelas urnas eletrônicas e fez críticas indiretas ao governo e à ideologia do presidente Jair Bolsonaro.



"A urna eletrônica é nosso instrumento de coleta de votos desde 1996, há 26 anos. Existe uma geração que nasceu após isso e já vota utilizando esse método eficaz, eficiente e comprovadamente seguro. Não é estranho que políticos que fizeram sua vida e da família na esfera pública, sendo eleitos por meio da urna eletrônica, de repente inventarem mil lorotas para justificar a própria incompetência? É estranho e vergonhoso", escreveu.



A atriz ainda mostrou preocupação com a imagem do país. "O Brasil não pode virar piada de mau gosto para o mundo, isso não é brincadeira. Algo muito perigoso está acontecendo com nossa democracia", disse.