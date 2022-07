Mais de 40 procuradores enviam a Aras pedido para investigar Bolsonaro

Procuradores pedem a Aras que abra uma investigação contra Jair Bolsonaro (foto: Tv Brasil/Reprodução) Mais de 40 procuradores que atuam na área de direitos humanos e fundamentais do Ministério Público Federal enviaram, nesta terça-feira (19/7), ao procurador-geral da República, Augusto Aras, um pedido para investigar o presidente Jair Bolsonaro (PL), por conta dos últimos ataques do chefe do Executivo ao sistema eleitoral.

O documento foi assinado por procuradores dos 26 estados e do Distrito Federal. No texto, acusam Bolsonaro de “abuso de poder".

Para eles, o presidente "atacou explicitamente o sistema eleitoral brasileiro, proferindo inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira, em clara campanha de desinformação, o que semeia a desconfiança em instituições públicas democráticas, bem como na imprensa livre".

“A conduta do presidente da República afronta e avilta a liberdade democrática, com claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais e, nesse contexto, encerra, em tese, a prática de ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder”, diz o documento.