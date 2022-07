Fux repudia tentativa de Bolsonaro de 'colocar em xeque' eleições

Fux reitera a Fachin confiança no processo eleitoral e repudia ataques às urnas (foto: Nelson Jr/SCO/STF) O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, se reuniu, nesta terça-feira (19/7), com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, e reafirmou a segurança do processo eleitoral brasileiro. Na conversa, feita por videoconferência, Fux repudiou os últimos ataques às urnas.





O encontro virtual foi divulgado pelo STF.









"A Fachin, o ministro Fux reiterou confiança total na higidez do processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o TSE", informou o STF.



"Em nome do STF, o ministro Fux repudiou que, a cerca de 70 dias das eleições, haja tentativa de se colocar em xeque mediante a comunidade internacional o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que têm garantido a democracia brasileira nas últimas décadas", seguiu o Supremo.









