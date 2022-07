Usuários do Twitter reservam ingressos para esvaziar evento de Bolsonaro

Para acessar a página dos ingressos, usuários enfrentam fila de espera virtual (foto: Reprodução)

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciar que a convenção do partido será realizada no próximo domingo (24/7), no estádio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, os usuários do Twitter organizaram um boicote ao evento.

Semelhante ao que os fãs de K-pop fizeram com um comício de Donald Trump, os internautas entraram na plataforma Sympla para os ingressos para a convenção. Para isso, utilizaram sites geradores de dados pessoais, como CPF, email e CEP. Os ingressos são gratuitos e o site apresentou instabilidade.

No link, havia fila de espera para o cadastro, devido ao alto número de acessos. A ideia é que os apoiadores não consigam retirar ingressos e a convenção seja esvaziada.

Relembre caso de Trump

Em 2020, Donald Trump foi alvo de um protesto parecido . Na época, usuários do TikTok e fãs de K-Pop afirmaram ser os responsáveis pelo público abaixo do esperado em um comício do ex-presidente americano em Tulsa, no estado do Oklahoma.

Assim como os brasileiros estão fazendo, os jovens americanos se registraram para participar gratuitamente do comício, sem a intenção de realmente comparecer. A campanha de Trump chegou a anunciar que havia mais de 1 milhão de inscrições para o evento. Apenas 6.200 pessoas participaram do comício.

Convenções

Os partidos devem definir seus candidatos, oficialmente, nas convenções, que devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto.

Bolsonaro optou por realizar o evento no Rio de Janeiro, berço político dele, com o lema “Pelo bem do Brasil”. A previsão de início no domingo é exatamente às 11h22, um simbolismo em referência ao número 22 do partido. Os participantes são orientados a comparecer de verde e amarelo ao local.

Enquanto isso, o PT realiza a convenção na quinta-feira (21/7), em São Paulo, mas sem a presença do pré-candidato a presidência Luís Inácio Lula da Silva, que estará em Recife.

Amanhã (20/7), o PDT de Ciro Gomes faz convenção em Brasília. Já o Avante faz a reunião no sábado, no Minascentro, em Belo Horizonte, para oficializar a candidatura de André Janones. E Simone Tebet (MDB) deve ter sua candidatura confirmada em uma convenção online em 27 de julho.