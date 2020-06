Trump discursa para arena vazia e campanha culpa mídia e manifestantes radicais

Arena em Tulsa, Oklahoma, não ficou cheia de apoiadores do presidente Donald Trump (foto: WIN MCNAMEE/AFP)

O presidente dos EUA,, retomou neste sábado, 20, suacom um comício em uma arena em, no Estado de, que vem batendo recordes diários de novos casos de. O discurso foi recheado de ataques aos democratas e à imprensa. Mas a grande surpresa foi o comparecimento do, bem abaixo do que se esperava. Tim Murtaugh, porta-voz da campanha, culpou a mídia e manifestantes radicais pela"Manifestantes radicais, aliados à mídia, tentaram espantar os apoiadores do presidente", disse Murtaugh.no início do discurso. "Vocês são heróis", disse o presidente. "Tem um monte de gente ruim lá fora."No decorrer da fala, a maior parte dela feita de improviso, o presidente dos EUA voltou aos velhos temas de campanha, fez elogios ao governo, que cortou impostos, e tentou passar uma imagem de defensor da lei e da ordem, no momento em que o país vive umaParte do tempo, Trump gastou para atacar o, retratado como refém da ala radical do. "Vocês acham realmente que ele (Biden) é capaz de controlar esses loucos radicais?", disse Trump. "Se os democratas ganharem em novembro, este país vai virar um caos", afirmou. (Com agências internacionais).