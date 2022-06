Zema, Kalil e Viana intensificam agenda a caminho das convenções

Zema, Kalil e Viana têm mantido agenda cheia de reuniões, viagens e encontros com entidades (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Evento no Sul de Minas

Convenção agendada

"Compromissozinhos"

Visitas e reuniões

A menos de um mês do início do prazo para as convenções partidárias, que vão homologar chapas e candidaturas, a pré-campanha ao governo mineiro começa a ser intensificada. Alexandre Kalil (PSD) e Carlos Viana (PL), os pré-candidatos mais próximos a Romeu Zema (Novo) nos levantamentos sobre intenções de voto, têm rodado o estado em busca de se cacifar e conseguir apoios. Visitas a aliados e lideranças também estão no radar.Embora deva concentrar as atividades desta semana em Belo Horizonte, Kalil, ex-prefeito da capital, tem planos de fazer novos périplos ao interior para aumentar sua taxa de conhecimento. Nos eventos, ele tem estado ao lado, sobretudo, de deputados do PT. E, enquanto os rivais trabalham em agendas políticas, Zema diz priorizar os compromissos oficiais do poder Executivo.Antes dos compromissos em BH, Kalil terá nesta segunda (27/6) um dia de bate-papos no Campo das Vertentes. Primeiro, fará parada em Barbacena para conversar com líderes locais. Depois, a comitiva segue para Conselheiro Lafaiete.Quando voltar para a capital, Kalil, segundo apurou o Estado de Minas, terá encontros com representantes de categorias profissionais. Na agenda, há a previsão de conversas com interlocutores ligados às forças de segurança e à classe médica. Em pauta, também, reuniões políticas com colegas do PSD e, também, lideranças do PT, com quem o ex-prefeito firmou aliança. Desde que renunciou à administração municipal, ele tem usado um escritório na Região Centro-Sul de BH para receber aliados.A união dele aos petistas, aliás, tem sido convertida em agendas públicas. Ontem, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, o pessedista se juntou à deputada estadual Andréia de Jesus para um ato político. Em março, a parlamentar deixou o Psol rumo ao PT. No próximo sábado, dia 2, Kalil é aguardado em outro evento de um deputado estadual da sigla de Luiz Inácio Lula da Silva.O pré-candidato a governador já confirmou presença na festividade de aniversário de Ulysses Gomes, em Itajubá, no Sul de Minas. A atividade vai marcar, também, o lançamento da pré-candidatura de Ulysses à reeleição.O anfitrião é integrante do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa e próximo a Agostinho Patrus (PSD), presidente do Parlamento e coordenador da campanha de Kalil. Agostinho, aliás, também vai compor o séquito que acompanhará o ex-prefeito a Itajubá. De lá, segundo interlocutores ligados aos pessedistas, Kalil deve passar por outras cidades sul-mineiras.Nas agendas pelo interior, Kalil tem sido acompanhado pelo deputado estadual André Quintão, indicado pelo PT para ser seu vice-candidato à reeleição. Alexandre Silveira, senador que tentará a reeleição pelo PSD e é o presidente da legenda no estado, também é presença constante nas viagens. Os dois também devem estar em Itajubá no próximo fim de semana.A região é sempre tida como importante para o sucesso das táticas eleitorais do PT mineiro. “A participação formal do PT pode potencializar a participação dos petistas e dos movimentos sociais na campanha— principalmente no interior”, disse Quintão ao, no mês passado.Os partidos terão entre os dias 20 de julho e 5 de agosto para fazer as reuniões que definem, oficialmente, seus rumos na eleição. O PSD de Kalil ainda não marcou a data da convenção que vai ratificar a candidatura própria ao governo. O Novo, de Zema, por sua vez, já agendou encontro para o próximo dia 23, além de servir para certificar a busca pela reeleição, a data vai ser um dos marcos importantes na definição do vice, visto que o partido do governador dará sua opinião a respeito dos nomes em pauta.Ainda indefinido, o páreo tem três nomes em primeiro plano: Eduardo Costa (Cidadania), Mateus Simões (Novo) e Marcelo Aro (PP). O Estado de Minas procurou a equipe da pré-campanha à reeleição para saber se há planos de missões políticas até o início da campanha. “O governador vai seguir cumprindo suas agendas de governador para consertar os estragos do antigo governo Fernando Pimentel (PT), obedecendo as regras eleitorais”, lê-se em nota enviada à reportagem.Zema tem passado os primeiros dias úteis das semanas em BH e, depois, rumado para compromissos no interior. Na sexta, por exemplo, o governador seguiu a Itajubá a fim de conversar com os comandantes da operação policial responsável por coibir uma ação armada no município.Embora não esteja cumprindo compromissos de essência eleitoral, Zema tem recebido apoios explícitos durante solenidades. No início do mês, o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), não escondeu a simpatia ao político do Novo. “Sei como é importante as pessoas terem coragem, saírem do armário e terem coragem de botar a cara a tapa, independente de 'compromissozinhos' políticos menores. Porque acho que Minas Gerais é o mais importante nesse momento”, assinalou.Paralelamente aos trabalhos em Brasília (DF), o senador Carlos Viana tem aproveitado as vindas a Minas Gerais para passar por cidades e conversar com lideranças. Na sexta-feira (24/6), por exemplo, o parlamentar passou por Montes Claros. Mesmo em meio à resistência de parte do PL à pré-candidatura de Viana ao governo, o senador só pretende interromper os compromissos caso receba ordem expressa de Jair Bolsonaro, presidente da República e seu correligionário.“Enquanto isso não acontecer, estou viajando, visitando e levando minhas ideias. Estamos crescendo”, garantiu Viana durante participação no podcast “EM Entrevista”. A mais r ecente pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada pelos Diários Associados , apontou que Zema tem 45,7% da preferência do eleitorado. Kalil, o vice-líder, aparece com 28,4%. Viana somou 4,1%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00062/2022 e BR-02909/2022.