Kalil afirma que apoio de Lula tem sido crucial para campanha no estado

Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas, durante encontro com lideranças petistas neste sábado (25/6)

“O PT vai ajudar muito. Só 30% da população sabe que estamos coligados. A gente sabe a força do Lula em Minas”, afirmou.

Kalil comentou sobre a agenda política com o Partido dos Trabalhadores (PT). O ex-prefeito vem participando de eventos com deputados da sigla.

“Estamos juntos nessa. Então temos que participar da agenda deles. Eles participam da minha e eu da deles. Estamos num sábado à noite, quando é perto de BH… a gente vem”, brincou.

Em conversa com o Estado de Minas, o ex-prefeito comentou sobre os escândalos de corrupção envolvendo o Ministério da Educação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).