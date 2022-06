Kalil: 'Zema não sabe que precisa cuidar do estado'

O pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), participou de encontro com lideranças petistas neste sábado (25/6) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O pré candidato ao governo de Minas Gerais e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou, neste sabado (25/6), que o governador Romeu Zema (Novo) não sabe que "precisa cuidar do estado."





Ao falar sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), Kalil chamou o chefe do Executivo federal de "negacionista".





"Aqui ninguém tem medo de presidente negacionista e de governador pau mandado pela Fiemg."





Estado de Minas, Kalil disse que a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Em conversa com o, Kalil disse que a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não será pautada por escândalos de corrupção

Fazendo referência ao escândalo do Ministério da Educação e à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro





Kalil participou neste sábado de agenda em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

"O governador do Estado não sabe que ele precisa ter cuidado com o estado. Entregou o estado para os empresários. Nós vamos botar ele para fora. Vamos botar o inquilino do Planalto para fora. O inquilino do governo para fora", afirmou.