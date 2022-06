Cai diferença de Zema para Kalil, mostra nova pesquisa

Zema e Kalil lideram a disputa pelo governo de Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Zema também lidera espontânea

Os fatores que podem mudar o jogo de Zema

A diferença entre os dois principais pré-candidatos ao governo de Minas caiu para 17 pontos percentuais. É o que aponta pesquisa Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade peloneste sábado (18/6). O governador Romeu Zema (Novo), que tentará a reeleição, lidera as intenções de voto com 45,7%. Ele é seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que agora soma 28,4%.Na última pesquisa da F5, feita em fevereiro, Zema tinha 46,8%, ante 17,4% de Kalil. De lá para cá, o governador oscilou negativamente 1,1% em seu índice - percentual dentro da margem de erro de 2,5 pontos de ambos os levantamentos. Já Alexandre Kalil, após sair da prefeitura de Belo Horizonte e receber o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cresceu 11 pontos, portanto, fora da margem de erro.Com 4,1%, o senador Carlos Viana, do PL, está em terceiro lugar na corrida ao Palácio Tiradentes. O quarto é o ex-deputado federal Miguel Corrêa (PDT), que tem 1,8%.Também ex-parlamentar, Marcus Pestana (PSDB) aparece com 1,5%. Ele está à frente da professora Vanessa Portugal (PSTU), que tem 1,3% das intenções de voto, e da doula e estudante de jornalismo Renata Regina (PCB), que soma 1,1%.A professora Lorene Figueiredo, do Psol, e o ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe (PSB), não atingiram um ponto percentual. Eles têm 0,3% e 0,2%, respectivamente.Os números são referentes à pesquisa estimulada, em que os entrevistados têm de opinar a partir de uma lista de pré-candidatos. Nesse cenário, há 10,5% de indecisos, 4,1% de potenciais votos brancos e nulos. A abstenção foi de 1%.Segundo Domilson Coelho, diretor-executivo da F5 e pós-graduado em Ciência Política, o crescimento de Kalil está relacionado com a formalização da aliança com Lula , pré-candidato ao Palácio do Planalto. "Já está explícito que Kalil é o candidato de Lula ao governo de Minas", diz."Ele deixou a Prefeitura de Belo Horizonte e intensificou as agendas políticas e partidárias. Kalil tem visitado todas as regiões do estado, já está com discurso de candidato e tem construído alianças", pontua.Na última quarta-feira (15), Kalil e Lula fizeram o primeiro ato público juntos desde que a parceria foi oficializada. Eles estiveram lado a lado em um palanque montado em Uberlândia, no Triângulo Para o especialista, o panorama deve sofrer novas alterações até o primeiro turno, agendado para 2 de outubro. "Ainda há um intervalo entre ele e Zema. Kalil vai crescer mais? Com certeza. A campanha ainda está no início. Vão haver debates, entrevistas e viagens a todas as regiões".A F5 Atualiza Dados fez 1.560 entrevistas telefônicas em Minas entre os dias 13 e 16 deste mês para dar forma ao levantamento.O governador mineiro também tem a ponta na pesquisa espontânea - modelo em que os participantes podem citar livremente potenciais candidatos. No levantamento da F5, Zema aparece com 19,4% das citações, contra 7,1% de Kalil.Os ex-governadores Antonio Anastasia e Fernando Pimentel (PT), bem como Carlos Viana, também foram citados. Apesar disso, nenhum deles rompeu a barreira do 1%.No levantamento espontâneo, a indecisão foi de 31,8%; abstenções, por sua vez, somaram 17,3%. Pessoas que disseram que votariam em branco ou em nulo corresponderam a 22,9% do total.Para Domilson Coelho, a manutenção - ou não - da pré-candidatura de Carlos Viana deve alterar as intenções de voto de Zema. O senador é, neste momento, o palanque de Jair Bolsonaro (PL) em Minas, embora o presidente tenha feito acenos recentes ao governador. Recentemente, ao participar do podcast "EM Entrevista", do, Viana disse que só se retira da disputa se receber ordem do tipo de Bolsonaro O especialista crê que Zema pode ser prejudicado também uma candidatura própria do PSDB, partido que tem quadros importantes no atual governo estadual. E, apesar dos afagos de Bolsonaro a Zema, Domilson aponta relevante chance de o governador se cacifar mesmo sem o apoio do capitão reformado."Ele tem votos e capital político para sustentar uma candidatura sem a interferência de nenhum presidente. Porém, se a candidatura de Viana permanecer e Pestana crescer, o risco de Zema desidratar muito e perder fôlego para Kalil é grande. Vai depender dos arranjos políticos a partir de agora".O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números MG-00062/2022 e BR-02909/2022. O nível de confiabilidade dos dados coletados é de 95%.mostrou ontem que a disputa pela única vaga de senador em jogo neste ano é liderada por Aécio Neves (PSDB) nas pesquisas estimulada e espontânea . O deputado federal é seguido por Cleitinho Azevedo (PSC), que cumpre mandato na Assembleia Legislativa.