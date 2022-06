Viana confirma disputa ao governo e ataca Zema: 'Governo de fachada'

Carlos Viana, pré-candidato ao governo mineiro, durante entrevista ao Estado de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Estado de Minas nesta segunda-feira (13/06), o pré-candidato ao Governo de Minas afirmou que vai se manter como nome na disputa e aproveitou para atacar Romeu Zema (Novo). O senador Carlos Viana (PL-MG) confirmou que seguirá na disputa pelo posto de governador de Minas Gerais nas eleições de 2022. Em entrevista aonesta segunda-feira (13/06), o pré-candidato ao Governo de Minas afirmou que vai se manter como nome na disputa e aproveitou para atacar Romeu Zema (Novo).

"Eu imaginava que meu nome mudaria o cenário político, mas não que geraria tanto desespero assim, principalmente no atual governo. E é um governo de fachada, é um governo que está se baseando só na questão da publicidade, porque ele não tem o que apresentar por Minas Gerais, isso aí está muito claro", iniciou Viana, ao ser questionado sobre a candidatura.







"A tentativa é me tirar do jogo no tapetão, e não vão conseguir. Porque eu fui convidado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu não pedi", completou.





A disputa





Além de Zema e Viana, Alexandre Kalil (PSD), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Saraiva Felipe (PSB) e Vanessa Portugal (PSTU) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





Viana é o quinto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições deste ano. Corrêa, Kalil, Renata Regina e Zema já participaram do EM Entrevista. Após Viana, Saraiva Felipe será o sabatinado, às 13h da próxima segunda-feira (20).