A série de sabatinas do Estado de Minas com pré-candidatos ao governo de Minas nas eleições de 2022 será retomada hoje, às 13h. O nome da vez é o do senador Carlos Viana (PL-MG), que responderá por cerca de 40 minutos aos questionamentos dos jornalistas. O “EM Entrevista” com Viana terá transmissão ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no site do Estado de Minas

Colocado como o nome “bolsonarista” na disputa ao governo mineiro, Viana tem no presidente Jair Bolsonaro (PL) uma forma de tentar alavancar a candidatura em Minas Gerais. Porém, o problema é que até agora Bolsonaro tem preferido rasgar elogios à gestão de Romeu Zema (Novo), governador desde 2018 e nome para reeleição em 2022, do que dar um apoio aberto a Viana









A disputa





Além de Zema, Kalil e Viana, Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Saraiva Felipe (PSB) e Vanessa Portugal (PSTU) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





Viana será o quinto e ntrevistado no âmbito da disputa ao governo de Minas nas eleições deste ano. Corrêa, Kalil, Renata Regina e Zema já participaram do EM Entrevista. Após Viana, Saraiva Felipe será o sabatinado, às 13h da próxima segunda-feira. As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.