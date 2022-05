EM começa hoje a entrevistar pré-candidatos ao governo; saiba como assistir

Podcast vai exibir uma série de sabatinas com pré-candidatos ao governo de Minas Gerais (foto: Reprodução / Estado de Minas)

inicia nesta terça-feira (17/5) uma série de sabatinas com pré-candidatos ao governo. O primeiro entrevistado será Miguel Corrêa, nome que o PDT pretende lançar na disputa ao Palácio Tiradentes. A conversa, que começa às 13h, será transmitida ao vivo, em vídeo, pelo YouTube do Portal Uai , dentro do podcast semanal

Na próxima segunda-feira (23), o entrevistado será Alexandre Kalil, pré-candidato do PSD. O ex-prefeito de Belo Horizonte deve ter o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição mineira.

O terceiro sabatinado será o senador Carlos Viana, do PL. A conversa com o pré-candidato ocorrerá no dia 30 deste mês, também uma segunda.

Além deles, está na disputa o governador Romeu Zema (Novo), pré-candidatos à reeleição. Lorene Figueiredo, do PSOL, e Renata Regina, do PCB, também devem participar do pleito mineiro. O PSDB, por sua vez, escolheu o ex-deputado federal Marcus Pestana como pré-candidato.

O PDT lançou a pré-candidatura de Miguel Corrêa em março. A ideia é evitar que o partido fique sem palanque para Ciro em Minas – em 2018, o partido precisou lidar com prejuízos causados pela desistência do PSB de bancar Marcio Lacerda, ex-prefeito de BH.

Em pesquisa divulgada ontem, o Instituto Paraná Pesquisas apontou que Corrêa tem 0,3% das intenções de voto.