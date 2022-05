Pacheco diz que Kalil tem a maior voz sobre aliança com Lula

Pacheco disse não apoiar Lula ou Bolsonaro (foto: TV Cultura/Reprodução) O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comentou, nesta segunda-feira (16/4), a possível aliança entre o ex-presidente e pré-candidato às eleições Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD).





“Não existe manifestação minha a favor do ex-presidente Lula ou do presidente Bolsonaro. Eu sou do PSD e aguardo a posição nacional”, disse. “O PSD de Minas tem como pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil, que tem uma preferência, já dita a população, de apoiar o presidente Lula. No entanto, a bancada do PSD tem uma unanimidade que apoia Bolsonaro. Existe uma divisão muito acentuada”, pontuou.





Ainda segundo Pacheco, a condução da candidatura de uma possível aliança está nas mãos de Kalil. “Ele tem todo apoio de todo partido ao governo. Ele terá uma voz muito grande nas composições locais”, afirmou.









Minas

No momento, a aliança entre Lula e Kalil está nas mãos do deputado Reginaldo Lopes. Isso porque o PSD quer indicar Alexandre Silveira (PSD) ao Senado. Para Pacheco, apesar de ser partidário, o foco dele é a pauta do Congresso Nacional. Ele disse ainda que esse foi o motivo para ele ter desistido da candidatura à Presidência.



No recado, Hoffmann aponta que o deputado vai ter grandes missões em Minas Gerais. “Importante conversa hoje com Lula e com o companheiro Reginaldo Lopes, que vai conduzir a construção do palanque Lula-Kalil e coordenar a campanha de Lula e Alckmin no Estado. Juntos para vencer em Minas e no Brasil”, apontou.

Interlocutores apontam que, ao afirmar que o deputado será o coordenador regional da campanha presidencial, Gleisi sinaliza que ele não deve tentar ser senador. Com isso, o PT abriria mão de disputar o Senado — podendo, nesse caso, indicar o vice de Kalil.

