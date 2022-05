Rodrigo Pacheco: 'Orçamento secreto não existe'

Rodrigo Pacheco negou ter ignorado um pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para detalhamento dos gastos (foto: TV Cultura/Reprodução)



Questionado sobre as emendas do relator, que reservaram cerca de R$16,5 bilhões do montante para 2022, Pacheco negou ter ignorado um pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para detalhamento dos gastos.











LEIA TAMBÉM: Pacheco diz que não existe chance de militares intervirem nas eleições No entanto, 404 parlamentares, dos 594, apresentaram as contas, o que representa somente R$11 bilhões explicados dos R$36,6 bilhões empenhados em 2020 e 2021.

“Não há orçamento secreto e não houve descumprimento do Congresso das regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O que houve foi uma discussão sobre dinheiro público”, afirmou.





Pacheco ressaltou que as emendas foram uma “opção legislativa” para transferir a autonomia do poder Executivo para que o Legislativo participasse da distribuição e discussão sobre o orçamento.