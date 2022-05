Ao vivo: Rodrigo Pacheco é o convidado do Roda Viva

Nos últimos meses, o senador vem fazendo o papel de intermediação entre a crise entre os poderes. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem atacando as urnas eletrônicas, o STF e o Superior Tribunal Eleitoral (STE).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já está aqui. Veio acompanhado do antecessor, Davi Alcolumbre, e de mais 4 senadores. Ideia é mostrar unidade da Casa na defesa da institucionalidade pic.twitter.com/kcRqf9AT1d %u2014 Vera Magalhães VACINA SIM%uD83D%uDC89 (@veramagalhaes) May 17, 2022

Compõem a bancada do Roda Viva com Rodrigo Pacheco: Fabio Zanini (editor do painel da Folha de S. Paulo), Andreza Matais (editora executiva do Estadão em Brasília), Carlos Andreazza (âncora da Rádio CBN e colunista do Jornal O Globo), Lilian Tahan (diretora de redação do Metrópole) e Denise Rothenburg (colunista do Correio Braziliense e comentarista da Rede Vida).