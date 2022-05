Pacheco diz que 'perdão' de Daniel Silveira foi 'inconveniente'

Rodrigo Pacheco disse 'respeitar' decisão de Bolsonaro, apesar de não concordar (foto: TV Cultura/Reprodução)



LEIA TAMBÉM: Ao vivo: Rodrigo Pacheco é o convidado do Roda Viva O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, nesta segunda-feira (16/5) que apesar de respeitar a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de conceder o indulto ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), ele acha a ação “incoveniente”.





“Primeiro que é muito importante frisar que o papel de julgar é do Poder Judiciário. A graça, anistia e indulto são institutos penais excepcionais”, explicou. “Nesse caso do deputado federal, houve a graça do presidente. Ele está condenado, pelo judiciário. O presidente achou que era conveniente, eu particularmente acho inconveniente", afirmou durante participação no programa Roda Viva, da TV Cultura.





Apesar de não concordar com a ação, Pacheco disse que “respeita” a decisão de Bolsonaro.



LEIA TAMBÉM: Pacheco diz que não existe chance de militares intervirem nas eleições





O perdão de pena dado por Bolsonaro foi questionado no Supremo por partidos de oposição, como Rede Sustentabilidade e PDT. A ministra Rosa Weber é a relatora do caso e deu dez dias para o presidente da República apresentar explicações sobre a medida.









LEIA TAMBÉM: Rodrigo Pacheco: 'Orçamento secreto não existe' Em tese, o instrumento impede o cumprimento da pena de 8 anos e 9 meses de prisão, determinada pelo STF por 10 votos a 1 por ataques feitos por Silveira à corte, mas não sua inelegibilidade.