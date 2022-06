Kalil desafia Zema: 'Vamos comparar as duas gestões'

Alexandre Kalil durante discurso na cidade de Governador Valadares (foto: Divulgação/Alexandre Kalil (PSD)) O pré-candidato ao Governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) rebateu neste sábado (11/06) críticas que recebeu do governador Romeu Zema (Novo). Em resposta ao atual chefe do Executivo e também um dos nomes no pleito deste ano, Kalil sugeriu uma comparação entre as gestões que encabeçaram.









"Vamos comparar as duas gestões. É assim que nós vamos debater a política, ele foi muito feliz nisso, porque eu posso responder. Ele podia me responder o que ele fez aqui para (Governador) Valadares também", afirmou, em entrevista coletiva na cidade do Vale do Rio Doce.





A afirmação se deu em resposta a uma declaração de Zema na última segunda-feira (6), em entrevista ao Estado de Minas . Na ocasião, o governador disse sobre Kalil: "Criticar é o que faz parte da vida dele, ele que nunca conseguiu fazer muito, vive só de crítica".

[VIDEO2]

"A cadeira está vaga"





Neste sábado, Kalil esteve em Governador Valadares, em ato de pré-campanha. Entre essa sexta (10) e este sábado, foram outros três municípios visitados: Leopoldina, Ubá e Cataguases, esses na Região da Zona da Mata Mineira.





Na entrevista deste sábado, Kalil seguiu com as críticas a Zema. O ex-prefeito de BH afirmou que o posto de governador no estado está "praticamente vago".





"Minas Gerais está precisando de um governador. Quando você tem um lugar praticamente vago, a gente tem que tomar o espaço para ver se resolve problemas estruturais do governo mineiro. Como eu tenho experiência, e como todo prefeito da capital bem avaliado é um candidato natural, eu não achei que eu estaria impedido a tentar, sabendo que em Minas nós temos uma cadeira meio cheia e meio vazia. Isso me levou a ser candidato ao Governo de Minas".





"A cadeira está vaga, eu sou candidato ao governo porque a cadeira está vaga", afirmou posteriormente o ex-prefeito da capital mineira.





"Minerador não pode mandar"





Kalil foi questionado sobre como vai lidar com a questão da mineração no estado, caso seja eleito governador este ano. Na resposta, mais uma crítica a Zema: o pré-candidato do PSD diz que o político do Novo não age e que são mineradores quem mandam em Minas Gerais.





"Minerador não manda no estado, quer dizer, mandou, mandou quatro anos, mas vão sair no final do ano, eles vão ser postos para fora, eles são mineradores. A mineração é muito importante para Minas Gerais, ninguém tem dúvida disso. Agora, o minerador não pode mandar no estado. Quem vai mandar no estado de Minas Gerais é o governador do estado junto da Assembleia Legislativa, é assim que se governa", disse.





As disputas





Além de Zema e Kalil, Miguel Corrêa (PDT), Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





Já à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são outros nomes tidos como pré-candidatos.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.