Anel Rodoviário: Zema lamenta mortes e diz que Rodoanel vai salvar vidas

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) comentou neste sábado (11/6) o acidente entre quatro caminhões e cinco carros na noite dessa sexta-feira (10/6) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital mineira - duas pessoas morreram. Zema afirmou que a situação será diferente com a implementação do Rodoanel Metropolitano de BH.