Anel Rodoviário: vídeo mostra saqueadores recolhendo cerveja após acidente

Integrante de equipe de resgate trabalha junto à carreta carregada de cerveja que tombou na pista; carga foi levada por saqueadores (foto: Túlio Santos/EM/D.A press)

Alheias à tragédia que acabara de acontecer, muitas pessoas aproveitaram o acidente no Anel Rodoviário, no Betânia, em Belo Horizonte , na noite desta sexta-feira (10/6), para saquear a carga de cerveja que estava em uma carreta envolvida no engavetamento de oito veículos e tombou na pista.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento do saque.





Os saqueadores agiram enquanto a polícia não chegava para isolar o local, levando as latas da bebida. Enquanto um trator fazia a limpeza da rodovia, muitos esperavam para tentar conseguir latinhas para vender.O acidente deixou dois mortos, o publicitário Paulo Silva , de 61 anos, e o presidente do grupo de festa junina Quadrilha Pé Rachado, Douglas "Tuca" , e oito feridos.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão de cerveja reduziu a velocidade, por causa de uma batida entre dois carros. No entanto, ele perdeu o freio e atingiu outros veículos na via. No total, cinco carros, um caminhão de cerveja, uma carreta e um reboque se envolveram no acidente.