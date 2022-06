Presidente do grupo 'Pé Rachado' é uma das vítimas de acidente no Anel

Douglas 'Tuca', presidente da quadrilha junina 'Pé Rachado', foi uma das vítimas do acidente dessa sexta-feira (10/6) (foto: Reprodução/Instagram)

Douglas "Tuca", de 50 anos, é uma das vítimas do acidente ocorrido nesta sexta-feira (10/6) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte . A tragédia envolveu cinco carros, um caminhão de cerveja, uma carreta e um reboque que vitimaram mais uma pessoa. Duas pessoas ficaram presas entre as ferragens e foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, outras quatro ficaram menos feridas.Atual presidente da Quadrilha Pé Rachado, filho dos fundadores, Luiz e Flora, o técnico de som "estava indo montar a estrutura para um evento", serviço que ele também prestava para diversas prefeituras de Minas Gerais. Dois ajudantes acompanhavam Tuca, mas estão bem.



Os membros do grupo, em contato com a equipe do Estado de Minas, se mostravam desolados com o acontecido. "Estamos totalmente desamparados. Não sabemos nem se conseguiremos sair com a quadrilha este ano. Perdemos nossa peça principal", lamentaram.

O grupo tinha três apresentações para fazer neste sábado, duas no domingo e com a agenda fechada até agosto.