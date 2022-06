Acidente no Anel Rodoviário: Duas pessoas morreram

Acidente no Anel Rodoviário deixou dois mortos (foto: Túlio Santos/EM/D.A press)

Duas pessoas morreram em um grave acidente no Anel Rodoviário, na altura do KM 538, próximo ao bairro Betânia, em Belo Horizonte, por volta das 19h desta sexta-feira (10/6).De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão de cerveja reduziu a velocidade, por causa de uma batida entre dois carros. No entanto, ele perdeu o freio e atingiu outros veículos na via.No total, cinco carros, um caminhão de cerveja, uma carreta e um reboque se envolveram no acidente. Ainda de acordo com os militares, quatro pessoas gravemente feridas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII.Cinco equipes dos bombeiros estão presentes no local, bloqueado no sentido Vitória.O risco de explosão, devido ao combustível dos automóveis, também será tratado pelos militares, que devem aplicar serragem para minimizar o risco de derrapagem.Algumas pessoas saquearam a mercadoria do caminhão que carregava cerveja.