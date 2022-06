Motociclista tem perna amputada em acidente no Anel Rodoviário, em BH

Motociclista tem perna amputada em acidente com carreta no Anel Rodoviário (foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)

Na manhã desta sexta-feira (3/6), ocorreu um acidente envolvendo uma moto e uma carreta no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, próximo ao acesso à Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de Belo Horizonte. O motociclista, de 35 anos, teve sua perna esquerda amputada e sofreu fratura exposta na perna direita, mas estava consciente durante o atendimento. Já o motorista da carreta não sofreu nenhuma lesão.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu depois de uma queda do motociclista. Ele acabou ficando debaixo da carreta. Segundo algumas testemunhas, o motorista teria perdido o controle da carreta e prensou o motociclista contra um barranco próximo à via.

A vítima precisou ser retirada pelos bombeiros e socorrida por duas ambulâncias do Serviço de Atendimento e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A Polícia Militar e a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, também foram acionadas e estiveram presentes durante a ocorrência.

Segundo a concessionária, esse acidente causou a interdição parcial no sentido Rio de Janeiro, com 2 km de lentidão, e a interdição total no sentido Distrito Federal, com um congestionamento de 4 km. O fluxo na via já está liberado.