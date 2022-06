Anel Rodoviário: publicitário de 61 anos é a segunda vítima de acidente

Publicitário Paulo Silva era motorista da caminhonete, que ficou destruída depois do choque (foto: Twitter/Reprodução)

Identificada a segunda vítima no acidente ocorrido na noite de sexta-feira (10/8), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, envolvendo quatro caminhões e cinco carros. Trata-se do publicitário Paulo Silva, de 61 anos, proprietário da Domínio Público Comunicação, que estava em sua caminhonete.



A outra vítima é Douglas Ferreira de Castilho, de 52 anos, conhecido por “Tuca”, presidente da quadrilha de festa junina “Pé Rachado”.

A agência Domínio Público Comunicação funcionava no Vale do Sereno, em Nova Lima e era uma empresa de sucesso em seu segmento, tendo sido criada em 2008.





Veja: Vídeos mostram tragédia

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão de cerveja reduziu a velocidade, por causa de uma batida entre dois carros. No entanto, perdeu o freio e atingiu outros veículos na via.

Seis pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde ainda permanecem em observação. Outras duas sofreram ferimentos leves, tendo sido medicadas e liberadas.

O trânsito no sentido Vitória teve de ser interditado. Houve derramamento de combustível na pista, o que tornou o local bastante perigoso, exigindo um trabalho de colocação de serragem na pista, pelo Corpo de Bombeiros, para que em seguida fosse feita a lavagem do asfalto. O trânsito foi liberado por volta de meia-noite.