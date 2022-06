Zema sobre Kalil: 'Nunca conseguiu fazer muito, vive só de crítica'

Zema é o quarto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições gerais deste ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Em meio a disputa pelo governo de Minas, o governador Romeu Zema (Novo) voltou a criticar o seu principal rival ao cargo, o pré-candidato Alexandre Kalil (PSD) . Em entrevista ao Estado de Minas , Zema disparou que o ex-prefeito vive de críticas, já que não conseguiu fazer muito durante o mandato.





11:17 - 06/06/2022 Governo Bolsonaro 'poderia ter feito muito mais para Minas', diz Zema Zema ressaltou que até a última semana estava pagando dívidas que vieram do partido que é aliado do ex-prefeito. "Semana passada que eu terminei de pagar uma das dívidas do Pimentel das prefeituras, que é do grupo do Kalil, de R$ 7 bilhões. Será se ele queria que eu ficasse sem pagar as dívidas dos prefeitos para poder fazer alguma coisa. Se essa é a visão dele, infelizmente não é a minha. Eu gosto de fazer o certo", pontuou o governador.





De acordo com o governador, as dívidas do estado, neste momento, podem estar mais equilibradas, mas sem as dívidas feitas nos mandatos anteriores o estado poderia estar muito mais avançado. "A turma que destruiu o estado é a turma que crítica o que nós consertamos. Quantas obras não se faz com R$ 7 bilhões?" pontuou.





Zema é o quarto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições gerais deste ano. Miguel Corrêa (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB) já participaram do EM Entrevista.





Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa. As eleições serão realizadas em 2 de outubro. Se necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

