Zema rebate críticas sobre secretariado: 'Parece que tem um xenofobismo'

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) lamentou nesta segunda-feira (06/06) críticas que recebe pelo fato de colocar pessoas de fora do estado em cargos estratégicos no Governo de Minas, como nas secretarias. Zema, eleito chefe do Executivo em 2018 após longa carreira empresarial, valorizou a equipe e lamentou o fato.





Zema complementou afirmando que há uma certa xenofobia neste tipo de comentário, mas que este tipo de contratação "externa" é comum no meio empresarial.





Romeu Zema, governador de Minas Gerais, em entrevista ao Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) "Como empresário, eu trouxe carioca para trabalhar na minha empresa, paulista, aqui em Minas parece que não pode não, parece que tem um xenofobismo aqui, inclusive fomos criticados por isso. Nós temos que trazer o melhor, é quem resolve o problema, e estamos mostrando que estamos resolvendo", completou o governo.





Zema é o quarto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições gerais deste ano. Miguel Corrêa (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB) já participaram do EM Entrevista





Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa. As eleições acontecem em 2 de outubro. Se necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.