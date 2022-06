Governo Bolsonaro 'poderia ter feito muito mais para Minas', diz Zema

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou nesta segunda-feira (06/06) que o Governo Federal poderia ter ajudado mais o estado no atual mandato, iniciado em 2019 a partir da eleição de Jair Bolsonaro (PL) como presidente. Segundo Zema, o Governo Bolsonaro teve atenção com Minas, mas ficou aquém do esperado.









"Tivemos um apoio, tivemos alguma coisa, mas eu gostaria de muito mais e tenho cobrado. E não estou satisfeito, porque Minas merece mais", complementou o governador mineiro, pré-candidato à reeleição no pleito de 2022.





Romeu Zema, governador de Minas Gerais, em entrevista ao Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



Zema foi o quarto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições gerais deste ano. Miguel Corrêa (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB) já participaram do EM Entrevista.



