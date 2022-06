Zema garante recapeamento de mais de 2 mil quilômetros de rodovias mineiras

Governador Romeu Zema concendeu entrevista ao Estado de Minas na manhã desta segunda-feira (6/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou em entrevista ao Estado de Minas que o Provias, projeto de recuperação das rodoviais mineiras, irá recapear cerca de 2,5 mil quilômetros de rodovias estaduais. Ainda segundo o governador, o projeto terá uma segunda onda em que vai recapear mais 5 mil quilômetros de estradas em todo o estado.









Zema afirmou ainda que os trabalhos de melhoria nas rodovias que cortam o estado tiveram início este ano, mas pede paciência aos mineiros. "Um estado do tamanho da França não se conserta em seis meses", ressalta. Segundo o governador, os projetos irão continuar nos próximos anos, com o intuito de melhorar as rodovias. Uma das ações anunciadas pelo governador é o investimento de parte da multa da Tragédia de Mariana em melhorias na BR-381 , no sentido Espírito Santo.





"Eu tinha vergonha de ser mineiro quando eu atravessava a divisa de Minas para São Paulo, fica claríssimo a diferença das estradas. Meu sonho é que Minas Gerais venha ter estradas tão boas quanto aquelas de São Paulo", destacou.

Zema é o quarto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições gerais deste ano. Miguel Corrêa (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB) já participaram do EM Entrevista





Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa. As eleições acontecem em 2 de outubro. Se necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

