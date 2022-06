Zema diz que acordo de Mariana sairá em 2022 e será investido na BR-381

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou nesta segunda-feira (06/06) que o chamado "acordo de Mariana" será concluído em 2022 e terá impacto direto na BR-381, rodovia federal que liga o estado mineiro a São Paulo e Espírito Santo. Segundo Zema, R$ 2 bilhões do acordo serão direcionados na concessão do trecho que liga Minas ao Espírito Santo.

"Teve uma licitação da 381, sentido Espírito Santo, que deu vazio infelizmente, mas tanto eu quanto o governador (Renato) Casagrande já nos comprometemos a reservar pelo menos R$ 2 bilhões do acordo de Mariana, que vai sair este ano, para viabilizar a concessão da 381, que é a conexão de Minas com Espírito Santo, com Vale do Aço, com Leste do estado, que é sonho de décadas", afirmou, em entrevista ao Estado de Minas.