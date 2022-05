BR-381: a saga que Bolsonaro não viu em visita a Minas

Além das curvas fechadas e o movimento intenso, o motorista que passa pela Br-381 enfrenta inúmeros buracos, lombadas, pontes estreitas, irregularidades no asfalto e sinalização precária (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS )







Na visita que fez na quinta-feira a Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, o presidente Jair Bolsonaro (PL) inaugurou casas populares e participou de motociata, mas deixou de conferir um dos principais problemas de infraestrutura que afeta essa e outras regiões de Minas, incluindo a Região Metropolitana de Belo Horizonte: a BR-381. Conhecida como Rodovia da Morte devido ao grande número de acidentes que ocorrem no trecho que vai de BH a Governador Valadares, a estrada federal teve sua duplicação anunciada várias vezes por governos anteriores, mas os projetos nunca saíram do papel. Apenas parte da estrada foi realmente duplicada.

O chapa de caminhão Miguel Barbosa diz que o maior risco da estrada está no trecho de BH até João Monlevade: "Já morreu muita gente" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS )

Turismólogo, Rodney Gosling, de 58 anos, que ficou parado no congestionamento gigante, disse que o cenário de acidente, seguido de lentidão, é frequente. "Esse pedaço todo até o trevo de Itabira é de muito risco. Não tem ponto de ultrapassagem. Depois de Caeté, beleza, mas esse pedaço aqui, esta curva, não tem ponto de ultrapassagem. Tem muita imprudência também, o povo quer chegar logo, ultrapassa em lugar que não deve. Não tem acostamento. Bateu aqui, morreu", disse. "O dinheiro (para duplicar) existe, a verba federal já tem. Mas vão ser uns cinco anos para fazer 30 quilômetros. Era uma coisa para fazer lá nos anos 1980. Infelizmente, muitas vidas vão ser perdidas até arrumar isso aqui", completou Rodney.

Também parado no congestionamento, Carlos Garbato, executivo de contas, de 34, também criticou a situação da rodovia: "A condição da via, aqui neste trecho, ainda está boa, mas lá para frente o trecho da rodovia é pior. É ondulação e buraco. Gosto muito de ir a João Monlevade, Itabira. A Ipatinga, faz dois anos que não vou; Governador Valadares também. Só de estrada cansa, e a última vez que voltei gastei nove horas de estrada e vi seis acidentes. Trezentos quilômetros de BH até lá para rodar em seis horas?", reclamou.

Pouco mais à frente, ainda na parada por causa do acidente entre caminhões em Ravena, o chapa Miguel Barbosa, de 54, também chamou a atenção para os riscos de trafegar na rodovia. "O mais perigoso que tem é este trecho. É muito ruim aqui, eles tinham que arrumar. Não tem acostamento, não tem nada. Aqui morreu muita gente já. Geralmente, a gente sempre pega trânsito, tem que tomar cuidado. Até João Monlevade é sofrido, perigoso", afirmou.

A BR-381, principalmente no trecho de BH até João Monlevade, é uma sequência de obstáculos para os motoristas. Além das curvas fechadas, são inúmeros os buracos, lombadas, pontes estreitas, irregularidades no asfalto, sinalização precária e vegetação alta às margens da estrada. Em alguns pontos, há obras que se arrastam e nunca são concluídas e nesses trechos existem desvios que deixam a estrada ainda mais perigosa.

“Precisamos que o governo federal tenha um olhar diferenciado para a BR-381. Não aguentamos a BR-381 do jeito que está, uma BR que todo dia ceifa um ente querido da gente e que há décadas vive nesse imbróglio. Precisamos que essa BR (duplicação) realmente saia do papel e que venha trazer tranquilidade para nossos familiares”, afirmou o prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Marcos Vinícius (PSDB).

Bolsonaro não viu de perto a situação real da BR-381, embora tenha trafegado de moto nela por alguns quilômetros em parte do trajeto do aeroporto de Ipatinga até Coronel Fabriciano. Mas esse trecho é como se fosse uma avenida entre as duas cidades e não mostra os muitos problemas da estrada.





Promessas que não saem do papel

A novela da duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, começou em 2013, durante o governo Dilma Rousseff (PT), quando 11 trechos da rodovia foram licitados. Cada empresa ficaria responsável pela duplicação de um lote, recebendo pela obra executada. Embora os acordos tenham sido feitos, as licitações foram canceladas e retornaram aos processos de estudos do governo.

Em 2014, quase um ano depois, a então presidente assinou a ordem de serviço para a duplicação de cinco trechos. Na época, o governo federal chegou a prometer investir R$ 2,5 bilhões nas obras.

A obra de duplicação incluía a construção de cinco túneis, 34 pontes, 66 viadutos, além de 31 passarelas, 150 paradas de ônibus e de uma variante em Santa Bárbara, numa extensão de 303 quilômetros da BR-381. Quase nada disso foi feito.

A duplicação da rodovia sempre foi alvo de promessas de presidentes e ministros e classificada como assunto de extrema urgência – especialmente em anos de eleição –, mas nunca saiu do papel. Hoje, o que se tem são trechos com pistas duplicadas e outros com pistas simples.

No governo Michel Temer, pouco foi investido na obra. No governo Bolsonaro, as promessas continuam, mas a duplicação ainda está longe de ser concluída, para desespero de motoristas e passageiros que são obrigados a trafegar pela chamada Rodovia da Morte.

Exército faz reparos na pista