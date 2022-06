Presidente do PDT em Minas desiste de renunciar ao cargo

Reunião em BH da cúpula do PDT de Minas com Carlos Lupi, presidente nacional do partido (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press) Em reunião na manhã desta sexta-feira (10/06) em Belo Horizonte, a cúpula do PDT definiu que o deputado federal Mário Heringer (PDT-MG) seguirá como presidente do partido em Minas Gerais. Heringer tinha anunciado que renunciaria após críticas de Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à Presidência da República nas eleições gerais de 2022, em outubro.









"Tivemos aqui uma reunião da executiva estadual do PDT de Minas Gerais. Foi decidido coletivamente que o deputado Mário Heringer não tem o direito de abrir mão daquilo que nós não abrimos mão, da sua companhia, da sua liderança, da sua referência", afirmou Lupi.





"Independentemente da política, o Mário é um amigo, ninguém aqui aceita conversar sobre isso. Então, democraticamente, a renúncia foi renunciada. Isso foi unânime, se eu tiver alguma coisa falado errado vocês podem me questionar, isso é matéria vencida. Mário continua, com muita competência, muita lealdade, muita correção, na presidência do partido aqui em Minas Gerais", complementou Lupi.





A turbulência no PDT mineiro teve início em 26 de maio. Na ocasião, Ciro disse que Miguel Corrêa (PDT) , pré-candidato ao Governo de Minas no pleito deste ano, não é do PDT e que não será candidato. "Inclusive, é inelegível, porque tem ficha suja. Não sei o que veio fazer aqui saindo ontem do PT e se filiando ao PDT. Desse falo publicamente, porque não é companheiro", disse Ciro.





"Eu estar na presidência do partido, para mim, é um prazer, é uma delegação que me é dada pelos meus companheiros porque eu tomei uma atitude que achei que naquele momento tinha que tomar para determinar uma marcação de posição, uma resposta, marcação de posição, até em respeito a todos que são companheiros aqui. Porque as decisões nossas nunca foram, e o Lupi está aqui para corroborar isso, a gente sempre conversa. Então, eu tomei aquela atitude, mas eu, de coração, eu esperava que isso acontecesse", disse Heringer, nesta sexta.





E o Ciro?





Encontro nesta sexta do PDT aconteceu no escritório do deputado federal Mário Heringer (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press) Questionado se houve contato com Ciro Gomes durante o encontro, Lupi afirmou que a relação é boa e que o motivo da escolha pela candidatura de Miguel Corrêa em Minas é para alavancar o nome de Ciro no estado. Mesma situação foi colocada por todos os outros presentes na reunião desta sexta-feira, no escritório de Heringer, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de BH.





"Eu estive com o Ciro até dois dias, lá no Rio Grande do Sul. Essa questão partidária, o Ciro sempre foi muito respeitoso à autonomia do partido, nas decisões do partido. Então, isso é uma questão nossa, Minas Gerais, que está sendo conversada, e todos os atos da direção de Minas Gerais são para fortalecer a candidatura do Ciro. É esse o único objetivo do Miguel e de todos nós", afirmou.





Duda Salabert





Duda Salabert e Ciro Gomes durante evento na Câmara de BH em setembro de 2019 (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) O PDT tem no nome de Duda Salabert (PDT), vereadora belo-horizontina, uma esperança para emplacar uma boa votação em âmbito federal nas eleições de 2022. Duda estabeleceu novo recorde de votos para um parlamentar municipal na capital mineira, com 37.613 votos em 2020, passando Elias Murad (PSDB), com 20.157 em 2004.





A princípio, Duda é vista como nome à Câmara dos Deputados. Contudo, há possibilidade de ela disputar o Senado ou, em um outro cenário, o Governo de Minas. "A Duda é um quadro que tem sido especulado, e com razão porque ela tem potencial e força, para ser senadora, para ser governadora, e isso é real, o mundo real, ela está sendo especulada. Nós expectamos que ela seja candidata a deputado federal, entretanto, se lá na frente nós tivermos a necessidade, nós temos ela como belo quadro", disse Heringer.





As disputas





Além de Corrêa, Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





Já à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são outros nomes tidos como pré-candidatos.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.