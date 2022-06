Ciro sobre Lula: 'Frases bonitinhas, picaretas e arrogantes não resolvem'

O pedetista também criticou a estratégia da campanha de Lula (foto: SERGIO LIMA/AFP)









"Esse é o velho Lula, sapato alto, salto 15, e ele reduz tudo a isso. É como se as nossas grandes questões fossem reduzidas a essa coisa da relação pessoal. Outro dia ele disse que as minhas opiniões talvez estejam constrangidas pelas sequelas da covid. Aí Deus, que é generoso e severo na sua justiça, impôs covid a ele", disse o presidenciável em entrevista à Rádio ABC 103.3 fm, do Rio Grande do Sul. "Essas frases bonitinhas, picaretas e arrogantes do Lula não resolvem o problema", completou.





Ciro está em agenda no estado desde esta quarta, quando recebeu, em Porto Alegre, o título de Cidadão Honorário da cidade. Nesta quinta (9/6), o ex-governador está em Caxias do Sul, e segue para Pelotas nesta sexta-feira (10/6).





O pedetista também criticou a estratégia da campanha de Lula e seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), de lembrar os feitos dos governos anteriores do PT. "Como ninguém nunca tinha feito nada pela pobreza, o pouco que ele fez pareceu muito. Aí ele vive dessa memória afetiva", afirmou.





Além de Lula, Ciro fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) — que teve alto número de votos no Rio Grande do Sul nas eleições de 2018.