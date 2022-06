Alexandre Silveira diz ser 'soldado' de Lula: 'Quero ajudá-lo a governar'

Silveira (esq.) e Lula ergueram as mãos e, juntos, fizeram o 'L' que dá inicio ao apelido do presidenciável (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 16/5/22)

Aproximação 'gradual' a Lula

PT afaga senador

O senador Alexandre Silveira (PSD) deu mostras, nessa quarta-feira (15/6), de que deseja, para engrossar sua campanha à reeleição, a participação direta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A oficialização de um acordo entre petistas e pessedistas mineiros em torno de Alexandre Kalil levou Silveira ao posto de pré-candidato ao Senado de Lula em Minas. Durante evento em Uberlândia, no Triângulo, o parlamentar disse querer ajudar o presidenciável a governar o país e se prontificou a ser um "soldado" de Lula."Não fizemos uma aliança só para elegê-lo e para eleger Kalil. Quero ajudá-lo a governar o Brasil no senado da República", disse Silveira, em direção a Lula, durante evento que contou com a participação de lideranças de PT, PSD, Rede, PV, PSB e Psol.Silveira assumiu o cargo de senador em fevereiro deste ano, após Antonio Anastasia tomar posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Antes mesmo de ocupar formalmente um assento no Parlamento, já havia recebido sondagem para ser o líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) . À época, chegou a ser anunciado no posto pelo presidente em uma transmissão pela internet Convidado a "casar sem namorar", como ele mesmo definiu recentemente , recebeu, no mês passado, nova oferta para ser o articulador do Planalto junto aos senadores.Depois das recusas, veio a consolidação da união entre Lula e Kalil. Antes da aliança ser concretizada, Silveira, que é presidente estadual do PSD, teria de disputar o Senado contra o deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara. Para viabilizar a costura que uniu o ex-presidente da República ao ex-prefeito de BH, no entanto, Reginaldo abriu mão de participar da disputa Embora o PSD tenha dado sinais de que pode ficar neutro no primeiro turno da eleição presidencial, Silveira deu pistas de que o quadro pode ser revertido."Quero ser um soldado para viajar o Brasil e fazer o convencimento de nossos parlamentares e senadores. Quero acalentar a esperança de que o PSD ainda vai com o senhor (Lula) no primeiro turno", afirmou, para uma plateia engrossada pelo deputado federal Marcelo Ramos (AM), que se mudou do PL para o PSD por discordar da entrada de Jair Bolsonaro no partido e que foi destituído da vice-presidência da Câmara.Silveira chegou a descumprir o protocolo e, em determinado momento, convidou Lula a se levantar. Juntos, eles fizeram o "L" que é repetido à exaustão pelos petistas. Esses, aliás, também receberam um afago do senador."O senhor tem a militância mais aguerrida do Brasil", falou a Lula, logo que recebeu o microfone das mãos de um dos mestres de cerimônias do evento.O senador já tem buscado mostrar que está alinhado a Lula. Nas mais recentes inserções partidárias do PSD na televisão, Silveira cita o fato de ter sido o presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante parte do período do petista no governo federal.Nas propagandas do evento, Silveira foi retratado ao lado de Lula e Kalil. O PSD também produziu faixas saudando a união dos três.Durante o comício, Silveira contou ter conhecido Lula há 20 anos, apresentado por José Alencar, vice-presidente do Brasil entre 2003 e 2010.Segundo ele, a aliança entre ambos nasceu porque ambos comungam de "valores inegociáveis" como a democracia.



Lideranças do PT também fizeram gestos públicos de apoio a Silveira. O ex-deputado federal Gilmar Machado, que foi prefeito de Uberlândia, garantiu apoio do partido ao pré-candidato do PSD.



"Pode ter certeza, Alexandre (Silveira): nós, do PT, quando abraçamos uma causa... sabemos o que é fazer aliança. Deixamos as diferenças. Uberlândia está mostrando que estamos juntos. Pode ter certeza que o Senado também vai ser nosso".

O "Beabá da Política"