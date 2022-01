Planalto sonda Alexandre Silveira para ser o líder de Bolsonaro no Senado

Alexandre Silveira (foto) vai substituir Antonio Anastasia como senador por Minas Gerais (foto: Gustavo Moreno/Comunicação PSD)

Liderança está vaga desde eleição ao TCU

O Palácio do Planalto convidou o mineiro Alexandre Silveira (PSD) para ser o líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado Federal. Silveira é suplente de Antonio Anastasia (PSD) e vai assumir um assento no Congresso Nacional após a posse do titular como conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU) O convite a Silveira foi confirmado aopor um interlocutor ligado ao Senado. A CNN Brasil foi o primeiro veículo a tratar da possibilidade.Silveira é Diretor Jurídico do Senado e presidente do PSD em Minas Gerais. Ele é muito próximo ao também pessedista Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. A sigla tem 11 senadores, e responde pela segunda maior bancada da Casa, atrás apenas do MDB.O novo senador foi deputado entre 2007 e 2014. Durante o governo Anastasia, foi secretário de Estado. Antes do PSD, filiou-se ao PPS - hoje chamado de Cidadania. Nos anos 1990, chegou a ser nomeado delegado da Polícia Civil. Depois, ocupou postos de diretoria no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).O mandato de Anastasia, herdado por Silveira, se encerra no fim deste ano. No PSD, há quem defenda que ele tente a reeleição. Rodrigo Pacheco é um dos entusiastas da ideia "Se ele [Silveira] me impôs o ônus e a responsabilidade de ser o técnico dessa Seleção, para escalar quem for no ataque ou na defesa, Alexandre Silveira está escalado para disputar o Senado da República em 2022. E, certamente, quem ganhará muito será Minas Gerais", disse Pacheco, em evento com líderes políticos da Zona da Mata mineira, no fim do ano passado.O PSD é o partido que abriga o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, cogitado como oponente de Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo mineiro.Embora o partido defenda Silveira, a discussão sobre a agremiação a ocupar a vaga de senador em eventual chapa de Kalil tem outros interessados, como o PDT , que pensa em nomes como a vereadora Duda Salabert e o deputado federal Mário Heringer. A escolha do senador pode alterar o leque de apoios à hipotética campanha do prefeito.Anastasia venceu a eleição para o Tribunal de Contas contra Kátia Abreu (PP-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), então líder do governo. O emedebista recebeu apenas sete votos no pleito, ocorrido em dezembro passado, e terminou na lanterna. O insucesso na disputa o levou a entregar o cargo ligado a Bolsonaro.Antes do convite a Alexandre Silveira, Carlos Viana (MDB-MG), um dos vice-líderes de Bolsonaro, chegou a ser sondado para herdar a liderança