Deputados federais confirmam Antonio Anastasia como novo ministro do TCU

Anastasia (foto) vai compor a corte de contas; Alexandre Silveira vai substituí-lo no Senado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Câmara dos Deputados confirmou nesta quarta-feira (15/12) o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) no cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Foram 322 votos a favor, 18 contra e oito abstenções, em votação secreta. Anastasia foi escolhido nesta terça-feira, 14, pelo Senado para ocupar uma vaga na Corte de Contas . A etapa de votação na Câmara é uma mera formalidade. O mineiro teve 52 votos no Senado e venceu os colegas Kátia Abreu (Progressistas-TO), que teve 19 votos, e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), com 7 votos.O senador vai substituir o ministro Raimundo Carreiro no TCU, que será embaixador do Brasil em Portugal. Ele ocupará uma das três vagas da Corte de Contas destinadas ao Senado Federal.Durante a votação desta quarta-feira, Anastasia estava no plenário da Câmara conversando com deputados. Quando foi aprovado para o cargo, ele foi até a Mesa Diretora cumprimentar o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O substiuto de Anastasia no Senado será Alexandre Silveira, presidente estadual do PSD e primeiro suplente. Próximo ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Silveira é o principal cotado para representar os pessedistas na disputa pela vaga de senador que se abre em 2022.