Senador Antonio Anastasia é escolhido para ocupar vaga no TCU

Com 52 votos a seu favor, Anastasia assume a vaga deixada por Raimundo Carreiro, que será embaixador do Brasil em Portugal (foto: Moreira Mariz/Agência Senado)

O senador Antonio Anastasia (PSD-MG) foi escolhido pelo Plenário do Senado Federal, nesta terça-feira (14/12), para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Com 52 votos a seu favor, Anastasia assume a vaga deixada por Raimundo Carreiro, que será embaixador do Brasil em Portugal.