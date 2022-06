Lula sobre Alckmin: 'É meu vice porque é homem de caráter e decente'

Lula e Alckmin já foram adversários na disputa às eleições de 2006 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

De rivais a aliados

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2022, comentou a presença do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), como vice em sua chapa. Segundo Lula, o correligionário é um "homem de caráter e decente".“Eu faço campanha política nesse país desde 1982. Já perdi e ganhei muitas eleições e nunca fiz um inimigo nesse país. A prova disso é que o Alckmin foi meu adversário em 2006 e em 2022 ele é o meu vice porque é um democrata, um homem de caráter e decente”.A resposta de Lula foi em repercussão aos ataques de drone no evento em Uberlândia , no Triângulo Mineiro, onde dividiu palanque com Alexandre Kalil (PSB), postulante ao governo de Minas Gerais.O chefe do Executivo federal de 2003 a 2010 se referiu aos suspeitos de atirar fezes e urina no público como "canalhas" e contou que nunca testemunhou um ato tão baixo em seus 40 anos de política.Antes de Lula, Alckmin elogiou o ex-presidente: “Estamos aqui com o presidente Lula para recuperar o país, para poder voltar a crescer. O presidente Lula enxerga o sofrimento das pessoas, a necessidade das pessoas. É o maior líder popular do nosso país”.Luiz Inácio e Geraldo Alckmin foram adversários na eleição de 2006, quando o petista saiu vitorioso com 58,2 milhões de votos (60,83%) no 2º turno, contra 37,5 milhões (39,17%) do então candidato do PSDB.Depois de 16 anos, os políticos deixaram de ser adversários e formaram aliança para tentar superar o presidente Jair Bolsonaro (PL), que pleiteia a reeleição.Segundo o Instituto FSB Pesquisa, Lula lidera as intenções de voto, com 44%, contra 32% de Bolsonaro. O levantamento divulgado na segunda-feira (13) ouviu 2 mil eleitores entre os dias 10 e 12 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais.