Kalil sobre ataque a drone: 'mandaram o que gostam, cocô e xixi'

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Uberlândia - Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) criticou duramente os responsáveis por atirar substâncias malcheirosas em militantes que aguardavam evento dele com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso ocorreu nesta quarta-feira (15/6), em Uberlândia, no Triângulo.





"Minas Gerais não recebe ninguém dessa maneira. Isso, aqui, é muito novo. Sabemos receber com bom café e pão de queijo. Eles mandaram o que gostam: cocô e xixi", disse, em evento em um centro universitário uberlandense.









Uberlândia afora, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) espalharam cartazes favoráveis ao presidente e contra Lula.





"Fiquem com outdoors, cocô e xixi. Vamos entregar o voto ao presidente Lula", rebateu o ex-prefeito de Belo Horizonte.

Kalil diz ter "vergonha de Zema"





Mais cedo, horas antes de Lula desembarcar em Uberlândia, o governador Romeu Zema (Novo) foi ao Twitter anunciar que Uberlândia receberia "reforço policial para não dar brecha a bandido".





"Já senti todo tipo de sentimento a respeito de senhor, mas vergonha foi a primeira vez", rebateu Kalil.





"Uberlândia vai receber reforço policial para não dar brecha pra bandido! Vamos inaugurar a sede do 32º Batalhão PM e entregar mais 24 viaturas esse mês. Pra manter o Estado mais seguro do país,temos tolerância zero com o crime: de pequenos delitos aos ladrões dos cofres públicos", escreveu o governador.