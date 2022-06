Chapa de Lula e Alckmin propõe apenas três debates no 1º turno

Chapa entre PT e PSB acredita que três debates sejam um número razoável para o primeiro turno (foto: Ricardo Stuckert/Partido dos Trabalhadores)

Os partidos que compõem a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), propuseram nesta quarta-feira (15/6) que os debates eleitorais no primeiro turno das eleições para a presidência sejam realizados em conjunto pelos veículos de comunicação e limitados a “até três”.“Para as eleições presidenciais deste ano, pelo menos dez debates entre candidatos estão sendo propostos por veículos de mídia, entidades de classe e religiosas”, dizem os partidos em documento enviado à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e à Associação Nacional de Jornais (ANJ).“Dentro do exíguo período de 45 dias de campanha eleitoral, determinado pela legislação em vigor, tal programação de debates, concentrados na capital de São Paulo, é incompatível com a agenda política e a realização de atos públicos de campanha”, continua a nota.O ofício foi assinado pelos presidentes do PCdoB, Luciana Santos; do PSB, Carlos Siqueira; do Psol, Juliano Medeiros; do PT, Gelsi Hoffmann; do PV, José Luiz Penna; do Solidariedade, Paulinho da Força, e pelo porta-voz da Rede, Wesley Diógenes.As legendas sugerem que os veículos de comunicação se organizem em modelo de “pool”, como é feito nos Estados Unidos, e realizem os debates de maneira coletiva.Os partidos ainda defendem que até três debates “seria um número razoável”. A ideia adiantada por Lula em algumas entrevistas foi oficializada nesta quarta.