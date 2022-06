Bolsonaro sobre debate no 1º turno: 'Se Lula for, vou junto com ele'

Bolsonaro quer enfrentar Lula em debates (foto: Alan Santos/PR e Ricardo Stuckert)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desafiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um debate no primeiro turno das eleições. A declaração ocorreu ontem (03/06) após o chefe do Executivo desembarcar em Foz do Iguaçu (PR), onde se reuniu com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Na ocasião, ambos visitaram as obras da ponte de integração entre os países. Um trecho do momento foi disponibilizado hoje por um canal bolsonarista no Youtube.

Questionado sobre os debates, em um primeiro momento, Bolsonaro disse que ainda não sabia se participaria dos eventos com outros pré-candidatos ao pleito eleitoral. "Eu não sei, primeiro vou analisar".





Em seguida, passou a atacar o opositor petista colocando em dúvida as pesquisas que mostram Lula na dianteira.





"Não consigo entender o outro lado ter 40% de intenção de votos. O cara não consegue ir a rua para nada, nem para entrar num botequim", alfinetou.





O presidente foi novamente perguntado se participaria dos debates em primeiro turno e rebateu que não comparecer poderia ser uma "questão de estratégia", já que ex-presidentes fizeram o mesmo. Em 2006, Lula também não participou quando concorreu à reeleição. Assim como Fernando Henrique Cardoso em 1998.





"Vou ver. Isso é questão de estratégia no momento. Eu não quero assumir um compromisso agora e depois não cumprir lá na frente. Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou no primeiro turno de um debate. Vamos esperar. Talvez eu compareça".





Por fim, emendou: "Eu fecho agora: Se Lula for, eu vou junto com ele", bradou.



Segundo turno





No entanto, no último dia 31, Bolsonaro alegou que evitaria os debates no primeiro turno das eleições para não levar “pancada” o tempo todo por parte dos candidatos.





“No segundo turno eu vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né, eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os 10 candidatos vão querer o tempo todo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder”, disse.





Ele ainda defendeu na ocasião que as perguntas deveriam ser “pré-acertadas com os encarregados de fazer os debates, para não baixar o nível”.





Bolsonaro era o primeiro convidado para a sabatina dos presidenciáveis realizada pelo Correio na última terça-feira, mas não compareceu.