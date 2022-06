Lula: 'STF não pode ficar dando voto pela imprensa'

Ex-presidente Lula afirma que instituições precisam voltar à normalidade. (foto: Ricardo Stuckert)

O pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o Supremo Tribunal Federal “não pode ficar dando voto pela imprensa”. A declaração foi dada durante a participação de um evento com lideranças culturais em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (3/6). O pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o Supremo Tribunal Federal “não pode ficar dando voto pela imprensa”. A declaração foi dada durante a participação de um evento com lideranças culturais em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (3/6).









LEIA MAIS - Plano de governo de Lula destaca defesa da democracia “Supremo tem que apenas ser o guardião da Constituição, não pode ficar fazendo discurso e dando voto pela imprensa. O voto tem que ser dado em função dos autos do processo”, disse.





Presidente da República de 2003 a 2010, Luiz Inácio ainda criticou o poder do Congresso e do Senado na condução da Lei Orçamentária Anual do Brasil.