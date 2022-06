Lula e Kalil: bandeiras do Brasil se destacam em 'mar vermelho'

Costureira Azenilda Queiroz no ato público de Lula e Kalil, em Uberlândia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Em meio ao mar vermelho formado nesta quarta-feira (15/6) para esperar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Centro Universitário do Triângulo (Unitri), em Uberlândia, algumas pessoas resolveram se destacar e utilizar camisas e bandeiras em verde e amarelo. A ideia é mostrar que o apreço aos símbolos do Brasil não é exclusividade dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).